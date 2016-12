Robbie Williams schwärmt nach Duett von Amacher :  «Ich bin ein Fan!»

Deutschland liegt ihm schon zu Füssen. Jetzt hat sich das Berner Blues-Wunder Marc Amacher (32) quasi in den Musik-Olymp gesungen: Kein Geringerer als Superstar Robbie Williams (42) entpuppt sich als Riesen-Fan des bodenständigen Schweizers. Diesen Sonntag coacht der Brite unseren Amacher bei «The Voice of Germany». Den gelernten Strassenbauer sieht er bereits als Star. «Du weisst, wer du bist. Du weisst, was du bist. Es ist einzigartig, innovativ», lobt Williams.

Für den letzten Auftritt vor den Liveshows, den Sing-offs, holen sich die «Voice»-Coaches internationale Unterstützung. Das Team Fanta um Michi Beck (48) und Smudo (48) baut auf Robbie Williams. Der singt kurzerhand gar einen Song mit Marc und schwärmt: «Ich bin ein Fan!»

Der Berner nimmt den Ritterschlag gewohnt locker auf. «Natürlich war ich entspannt. Er ist Musiker wie andere Dachdecker oder Bauarbeiter sind.» (meg)