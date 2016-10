Doppel-Leben: Ringier-Personalfrau Vanessa Veiel ist auch Topmodel

Sie ist ein Model, und sie sieht gut aus – der Hit der Kultband Kraftwerk passt auf die Wahlzürcherin auch abseits der Kamera. Vanessa Veiel ist 1,83 Meter gross, hat ein makelloses Gesicht und ideale Modelmasse (86-60-89).

Voraussetzungen, die ihr 2012 einen Laufstegjob bei Giorgio Armani und eine Modestrecke in der aktuellen «Cosmopolitan» beschert haben. Den Job, von dem Millionen Mädchen träumen, sieht sie jedoch als Hobby an.

Von montags bis freitags schlüpft die Brünette in eine etwas unglamourösere Rolle. «Seit 2015 arbeite ich im Human Resources bei Ringier und betreue die Praktikanten im Unternehmen.»

2012 lief Veiel für Armani

Davor studierte die gebürtige Stuttgarterin Politik und Soziologie in Luzern, durch das Modeln finanzierte sie sich ihren Bachelor und Master. «Einmal bin ich für Armani in Mailand gelaufen, am nächsten Tag musste ich pünktlich zum Semesterbeginn in Luzern sein.»

Heute ist der Zweitjob eine willkommene Abwechslung zum Schreibtischalltag. Das Posen liegt Veiel übrigens im Blut: Ihre Mutter war Model und hat ihr die schlanke Figur, die sie erst seit vier Monaten durch Sport fit hält, vererbt. Neben der Grösse fällt Veiel, die seit eineinhalb Jahren vergeben ist, vor allem durch ihre Bodenständigkeit auf. «Ein Model als Freund kommt nicht in Frage, die sind mir zu eitel. Ich brauche niemanden, der morgens im Bad länger als ich braucht.»