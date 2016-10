Zürcher It-Boy Reto Hanselmann feiert Halloween mit Heidi Klum

Seine Halloween-Partys sind in der Schweizer Promiwelt längst der Renner. Jetzt hat es It-Boy Reto Hanselmann (35) in den Grusel-Olymp geschafft: Der Zürcher feierte vergangene Nacht beim deutschen Topmodel Heidi Klum (43) an der grössten aller Halloween-Partys in New York. Klum ist ein eingefleischter Verkleidungs-Fan, die Tickets zu ihrer Halloween-Feier sind superbegehrt und kosten auf dem Schwarzmarkt bis zu 8000 Franken.

Hanselmann zählte dank guter Kontakte zu den rund 300 Glücklichen, die im New Yorker Szene-Lokal Vandal feiern durften. Den Gästen, der Crème de la Crème Hollywoods, jagte er als Louis de Pointe du Lac aus «Interview mit einem Vampir» (gespielt von Brad Pitt) Angst ein. Klum, die Hanselmann seit drei Jahren kennt, konnte er damit aber nicht schrecken. «Wir haben eine halbe Stunde lang in der Lounge geplaudert. Heidi ist so süss!», freut er sich.

Klum-Klone statt Verkleidungskunst

Das Model hatte sich in den vergangenen Jahren stets selbst übertroffen, setzte als verführerische Schlange aus dem Garten Eden, als Hindugöttin Kali, als zerbrechliches Grosi und zuletzt als Comic-Figur Jessica Rabbit immer neue Kostüm-Massstäbe. Dieses Jahr hielt sie den Ball jedoch flach und kam leger mit fünf Klon-Models. Hanselmann war darüber fast etwas enttäuscht. «Die Idee mag witzig sein, ich fand es ein wenig schade, dass sie sich in diesem Jahr nicht mehr Mühe gegeben hat», sagt er zu BLICK.

Und erklärt: «Vielleicht haben wir eine falsche Erwartungshaltung, doch Halloween ist in den USA nicht Horror, Blut und Zombies.» Stattdessen erinnere alles vielmehr an unsere Fasnacht. «Doch das ist genau das Schöne an Halloween: unerkannt auf den Putz zu hauen!» Klum hat den Zürcher fürs nächste Jahr schon wieder eingeladen. (meg)