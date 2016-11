«Promo für Youtube und Instagram» :  Darum ist Céline wirklich beim «Bachelor»

Im TV buhlt sie um das Herz von Bachelor Janosch Nietlispach (28). Aber im Internet zeigt sie eine unseriöse Seite von sich, lässt richtig die Sau raus. Busen-Céline (21) aus Opfikon ZH ist die bisher freizügigste Kandidatin der 3+-Kuppelshow.

Ihre Internet-Fangemeinde von über 5000 Followern versorgt sie regelmässig mit Videos, die Titel tragen wie «Sex mit Fans?», «Sperma auf den Lippen?» und «Schon wieder ein Porno?». Der Rosenkavalier weiss davon noch nichts. Bis jetzt.

Heute Abend konfrontiert er die arbeitslose Coiffeuse mit ihren versauten Videos und fragt zurecht, ob sie überhaupt seinetwegen nach Thailand und Dubai gereist sei. Die Antwort kommt postwendend. «Als ich hierher kam, dachte ich: Promo für Youtube und Instagram», sagt sie ganz offen, und beteuert dann, sich in Janoschs Nähe sehr wohl zu fühlen.

Sie verkauft die Leute für dumm

Sie sei privat ein ganz anderer Mensch als in ihren Videos. «Ich bin nicht so behindert und naiv. Davon leben kann ich nicht. Es ist einfach Spass für mich», meint sie. So wie ihre Teilnahme beim «Bachelor», beruht auch ihr Geschäftsmodell darauf, die Leute für dumm zu verkaufen.

«Der Titel der Videos ist nur so, damit du draufklickst und ich Geld verdiene. Was ich darin erzähle, dreht sich gar nicht um dieses Thema», so Céline.

Kein Wunder, fühlt sich Janosch hinters Licht geführt. Dass Céline nur beim «Bachelor» mitmacht, um berühmt zu werden, hatte er bereits vermutet. «Wieso kommst du damit erst jetzt?», fragt er.

Wird Céline sich jetzt ändern?

Die Sendung habe sie verändert, beteuert die mehrfach operierte Zürcherin. Und sülzt: «Ich werde anders weitermachen. Ich werde nicht mehr das tun, was ich getan habe auf Youtube. Es ist viel schöner, ich sein zu dürfen. Ich will nicht mehr dieses Image haben.»

Doch Janosch hat sein Urteil gefällt. «Ich habe über dich recherchiert», sagt er gereizt. «Und ich habe gemerkt: Diese Frau spielt mir nur etwas vor.» Ob sich die zwei wieder vertragen, sehen die Zuschauer heute Abend auf 3+. (meg)