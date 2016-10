Luca Hänni wird zum Mode-Prinz: Popstar bringt eigene Kollektion raus

Der Sänger hat exklusiv für die Schweizer Trendboutique Metro (21 Filialen) seine erste Kollektion entworfen. «Ich bin ein grosser Modefan und träume schon lange von einer eigenen Kleiderlinie», sagt er. «Ich bin überglücklich, dass sich mein Traum erfüllt hat.»

Hännis Label heisst: SVSL. «Das ist die Abkürzung für Sam versus Luca», sagt der Berner Musiker. Er erklärt: «Meine Mutter war vor meiner Geburt nicht sicher, ob sie mich Samuel oder Luca nennen wird.» Davon habe sie ihm immer wieder erzählt, erinnert er sich. «Was mich schliesslich zu dem Namen meines ersten Kleider­labels inspirierte.»

Der ehemalige Maurerlehrling gewann 2012 vor Millionen Zuschauern die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar». Er erhielt einen Swiss Music Award, sahnte als bester Durchstarter auch den Wild and Young Award ab. Und landet seither mit Songs wie «Don’t Think About Me» und «When We Wake Up» immer wieder auf den vorderen Plätzen der Hit­parade – auch in Deutschland und Österreich.

Vor drei Jahren entwarf Luca Hänni für die Migros spezielle Nick-Tyler-Shorts. «Damals habe ich gemerkt, wie sehr mich die Modebranche interessiert», so Hänni. «Und auch, dass ich mitgestalten möchte, wie sich die Menschen anziehen.»

Die Zusammenarbeit mit Luca Hänni sei von Anfang an unkom­pliziert, spannend und äusserst bereichernd gewesen, sagt Jess Montini, Managing Director von Metro. Sein Kleidungsstil passe wunderbar zu Metro Boutique. «Wir freuen uns sehr auf weitere Projekte mit dem talentierten Musiker», schwärmt er weiter.

Über Hännis erste Modekollektion, die am 18. November in den Handel kommt, dürfen sich vorerst allerdings nur Männer freuen. Für nächstes Jahr ist aber auch eine SVSL-Kollektion für Frauen geplant.

Seine Musik werde durch die neue Tätigkeit nicht beeinträchtigt, verspricht der Popstar. Er werde weiterhin Lieder schreiben und Konzerte geben. «Nur werde ich künftig noch etwas besser angezogen sein als bisher», sagt er lachend in seinem neuen Look.