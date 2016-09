Pin-up Zoe Scarlett ist frisch verliebt :  Ihr Neuer passt zu ihrer Einrichtung

Sie ist von Kopf bis Fuss auf die 50ies eingestellt. Blumen- und Lippenstift-Tattoos zieren ihre Arme, das gebleichte Haar ist gelockt, die Lippen sind feuerrot. So, wie sich Pin-up-Star Zoe Scarlett (31) präsentiert, so lebt sie auch in einem 1000-Seelen-Dorf im Kanton Aargau auf 200 Quadratmetern.

«Die 50er-Jahre sind mein Leben. Schon als kleines Mädchen ging ich mit Glockenröckli, einer falschen Perlenkette und Haarschleife in den Kindergarten», erzählt sie. «Man nannte mich Barbie, was mir gefiel.» Aus ihrer Liebe für diesen Stil hat die Baslerin einen Beruf ­gemacht. Seit zehn Jahren lebt sie von ihrer Burlesque-Kunst, die sie «nostalgische Erotik auf hohem Niveau» nennt und im Dezember mit einer grossen ­Revue in Basel feiert.

Scarlett ist eine leidenschaftliche 50ies-Sammlerin. «Wenn ich mich entspannen will, spiele ich ein paar Runden am Flipperkasten. Will ich träumen, schaue ich mir die Fotos von ­Elvis oder James Dean an», so Zoe Scarlett, die wirklich so heisst.

Neu träumt sie nicht mehr alleine. «Ja, ich bin verliebt und vergeben», sagt sie. Mehr, möchte sie nicht weiter verraten. Ausser: «Auch er ein 50er-Jahre-Fan. Zum Glück, sonst bekäme er in meinem Reich bestimmt eine Krise.»