Nathalie Keller (15) aus Berikon AG ist das neue Elite-Model :  Mit Vollgas in ein neues Leben

Lachend klammert sich Nathalie Keller (15) auf der Vespa an ihre grosse Schwester Nadine (18). Der Gymnasiastin steht das Glück ins Gesicht geschrieben: Letzte Woche wurde die 179 Zentimeter grosse Aargauerin in der Zürcher Maag Halle zur Gewinnerin des Elite Model Look Switzerland gewählt. «Ich realisiere erst langsam, dass ich gewonnen habe», sagt Nathalie. «Als ich nach dem Finale nach Hause kam, fühlte ich mich total euphorisch.» Und diese Euphorie hält an!

Mit dem Titel legte Nathalie den Grundstein für eine steile Modelkarriere. Manuela Frey (19) oder Patricia Schmid (31) haben es vorgemacht: Frey gewann 2012 den Wettbewerb und läuft seither für Chanel oder Dior in Paris und New York. Schmid modelte nach ihrem Sieg 2004 für Star-Designer wie Marc Jacobs oder Jean Paul Gaultier. Dasselbe strebt nun auch Nathalie an: «Ich glaube, dass sich durch den Gewinn vieles verändern wird», sagt die junge Frau mit den Massen 83-62-89

Halt gibt Nathalie ihre Familie, mit der sie in einem renovierten Bauernhaus in Berikon AG lebt. Schwester Nadine und ihre Brüder Marvin (14) und Norman (6) sind ihre besten Freunde. Papa Martin (49) und Mama Manuela (46) unterstützen die Pläne ihrer jüngsten Tochter. Auch, weil sie bisher nur gute Erfahrungen gemacht haben: Tochter Nadine schaffte es vor drei Jahren unter die Top 5 desselben Wettbewerbs und modelt seither regelmässig neben der Schule. Ihre Eltern hätten Nathalie aber auch bewusst gemacht, dass das Modelbusiness hart sein kann

«Ich bin mit meinem Aussehen zufrieden und will mich nur verändern, wenn ich mich dabei wirklich wohlfühle», sagt Nathalie. «Ich werde mich für meine Karriere nicht verbiegen!»