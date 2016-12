Porno-Legende will den «Bachelor»-Dreier :  «Nacht der Rosetten»

Sie sind das Traum-Dreiergespann der diesjährigen «Bachelor»-Staffel auf 3+. Junggeselle Janosch Nietlispach (28), Gewinnerin Kristina (22) und deren beste Freundin Vesna (24) sind ein Herz und eine Seele. Auch wenn Vesna am Montagabend tatenlos zusehen musste, wie ihr die beste Freundin den Mann vor der Nase wegschnappte. «Dass wir uns zu dritt so gut verstehen, ist das Schönste, was es gibt», säuselte sie trotz gebrochenen Herzens.

Die ungewöhnliche Dreisamkeit könnte nun richtig einschenken – und ihnen den heissesten Job des Lebens bescheren! Stüssihof-Legende Peter Preissle rät: «Dreht einen Porno!»

«Man müsste ihre Gesichter filmen»

Mit Schmuddelfilmen lasse sich heute zwar kaum noch Geld verdienen. «Aber die Aufmerksamkeit hätten sie damit auf sicher.» Der ehemalige Programmierer des berühmtesten Zürcher Sexkinos sieht im Dreiergespann gleich zwei Erfolgsfaktoren. «Erstens will jeder wissen, wie diese Leute untenrum aussehen», so Preissle. Zweitens liesse sich der Film dank der echten Emotionen, die sich während der sechswöchigen «Bachelor»-Dreharbeiten in Thailand und Dubai aufgebaut haben, super vermarkten.

«Man müsste die Gesichter der Ladys filmen statt das Übliche. Die Gefühle sind echt, damit heben sie sich von der grossen Porno-Masse ab.» Eine kreative Geschichte daraus zu machen, sei aber schwierig, da es sich beim Dreier um den Pornoklassiker schlechthin handle. «Er würde wohl erst mit der Gewinnerin, dann mit der Verliererin ins Bett steigen und dann dabei erwischt werden.»

Titel? «Nacht der Rosetten»

Dem Sexvisionär schwebt sogar schon ein Titel für das Meisterwerk vor. «Nacht der Rosetten», platzt es aus ihm heraus. Und was sagt Bachelor Janosch zum geilsten Job seines Lebens? «Das würde ich nicht einmal für eine Million Franken machen», wiegelt der Zuger Kickbox-Weltmeister ab. «Ich habe mir einen seriösen Ruf aufgebaut, den ich nicht ruinieren will.» Wer Janosch, Kristina und Vesna dennoch in Action sehen will, muss sich mit der softeren Dreierszene aus der Kuppelshow begnügen.