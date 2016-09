Nach plötzlicher Lähmung :  Finanz-Guru wird Top-Designer

Mit 19 gehörte er zu den erfolgreichsten Finanzberatern des Landes. Doch mit 24 schien sein Leben gelaufen zu sein. «Ich dachte, ich habe keine Zukunft mehr», erinnert sich David Togni (29).

Eines Morgens, im Mai 2011, kam der Schaffhauser nicht mehr aus dem Bett. «Ich hatte kein Gefühl mehr in den Beinen. Ich war plötzlich gelähmt.»

Togni wurde ins Spital eingeliefert. Es folgten unzählige Untersuchungen, die Ärzte blieben ratlos. Togni wurde operiert, verbrachte Monate in der Reha, schluckte täglich Morphium. Nur langsam spürte er seine Beine wieder.

«Ich war lange Zeit ans Bett gefesselt. In dieser Zeit machte ich mir viele Gedanken.» Vor allem darüber, was er mit seinem Leben anfangen sollte. «Ich wusste nur: Geld und schöne Autos sind kein Garant für Glück.»

Nach seinem Medikamentenentzug erfand sich Togni Ende 2013 neu: Er wurde Designer und gründete das Label Love Your Neighbour. Das Bibelwort «liebe deinen Nächsten» ist heute auch Tognis Lebensmotto. «Egal, wer man ist – jeder kann Gutes tun und so die Welt bereichern», ist er überzeugt.

Heute exportiert Togni seine unter fairen Bedingungen hergestellten T-Shirts und Jeans in die ganze Welt. Zwölf Prozent des Umsatzes gibt er an Bedürftige ab. «Das Leben mit den Schmerzen hat mich komplett verändert», so Togni. «Es hat mich zu einem besseren, glücklicheren Menschen gemacht.» Was 2011 zur Lähmung führte, wissen die Ärzte bis heute nicht. «Vielleicht der Snowboard-Unfall, den ich als Kind hatte», sagt Togni, der über sein Schicksal nun ein Buch geschrieben hat.