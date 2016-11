Dominique Rinderknecht im Exklusiv-Interview über Facebook-Hack

Mit obszönen Kommentaren hetzt ein Unbekannter gegen Dominique Rinderknechts (27) Ex-Freund Goek Gürsoy (36) bei Facebook. Nachdem sich der Übeltäter am Samstag als Komiker Müslüm ausgegeben und Gürsoy unter anderem als «Schlappschwanz» beschimpft hatte, beleidigte der offenbar gleiche User ihn heute im Namen von Rinderknecht erneut (BLICK berichtete).

Der Unbekannte kommentierte in beiden Fällen ein Video aus der Talksendung «Boser & Böser», in dem Rinderknecht über ihre neue Liebe zu Model Tamy Glauser (31) spricht.

«Werde entsprechende rechtliche Schritte einleiten»

Die Ex-Miss-Schweiz will nun, genau wie Müslüms Team, rechtlich gegen den Facebook-Grüsel vorgehen. Sie sagt gegenüber BLICK: «Mein Facebook-Profil wurde gehackt. Ich bin hier in Abklärung und versuche, das so rasch wie möglich zu lösen. Von dem unter meinem Namen erschienenen Post distanziere ich mich in jeglicher Form und werde entsprechende rechtliche Schritte einleiten.»

Und über ihren Ex-Partner sagt Rinderknecht: «Goek war sechs Jahre lang ein vorbildlicher und wunderbarer Partner, und es tut mir aufrichtig leid, dass er sich nun solchen Situationen stellen muss. Goek ist und bleibt für mich ein beeindruckender und liebenswerter Mensch.»

Goek selbst will sich zu den beleidigenden Kommentaren nicht äussern. Inzwischen wurden die bösen Kommentare über ihn gelöscht.