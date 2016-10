Nach dem Liebes-Outing von Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser :  Piero Esteriore ist «schockiert und fassungslos»

Gestern Nachmittag liessen sie die Bombe platzen: Dominique Rinderknecht (27) und Tamy Glauser (31) sind «es bizeli» verliebt. Die Ex-Miss-Schweiz und das Model knutschten schon seit Wochen durch das Zürcher Nachtleben, in einer Videobotschaft nahmen sie nun Stellung. «Wir haben für uns selbst noch gar nichts definiert. Wir wollen uns jetzt erst mal kennenlernen und mal schauen, wo das Ganze hinführt», sagt Glauser. Deshalb wollen sie auch keine Interviews dazu geben, fügt Rinderknecht an. Während das Paar schweigt, geben alle anderen ihren Senf dazu. Unter ihnen ist auch ein prominentes Gesicht.

Glückwünsche und primitive Beleidigungen

Auf den Facebook-Seiten von BLICK und Blick am Abend hagelt es Kommentare – die meisten sind positiv. «Schön! Viel Glück euch beiden», schreibt ein Fan. Es gibt aber auch fiese Reaktionen. «Bei solchen ‹Frauen› kann man ja gleich hetero bleiben», meint ein User.

Manche werden richtig primitiv: «Du brauchst was ganz hartes zwischen die Beine, dann wirst du wieder anfangen Männer zu lieben.» Eine andere Userin meint: «Dem sage ich: Perverse Lesbennutte, welche nicht weiss, was sie machen soll, um in die Schlagzeilen zu kommen. Pfui!» Es gibt auch User, die Mittleid haben mit Goek Gürsoy (36), von dem sich Rinderknecht im September nach sechs Jahren getrennt hat – freundschaftlich, wie sie sagt.

«Zum Glück bin ich nicht dein Ex Dominique»

Gürsoy möchte sich nicht zum Thema äussern. Dafür meldet sich Piero Esteriore (39) zu Wort. Auf seinem Facebook-Profil schreibt er: «Ich bin schockiert und fassungslos. (...) Zum Glück bin ich nicht dein Ex Dominique, sonst hätte ich jetzt grosse Schuldgefühle!»

Dazu nutzt der Ex-«MusicStar»-Teilnehmer die Gunst der Stunde und macht gleich noch etwas Werbung in eigener Sache: «Wer weiss, vielleicht lade ich euch herzlich ein in einer meiner Sendungen

(Scala TV) soon on TV.» Ob Rinderknecht und Glauser diese Einladung annehmen, ist allerdings fraglich. Für ein Statement war Esteriore nicht erreichbar. (kyn)