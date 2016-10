Nach dem Bauernkalender kommen die Alpengirls :  Heu zäme!

Auch in diesem Jahr haben sich junge Frauen und Männer für den Bauernkalender ablichten lassen. Sie alle standen zum ersten Mal vor der Kamera und manch eine(r) musste sich für die sexy Aufnahmen wohl etwas überwinden. Anders die «Alpengirls». Während im «Bäuerinnen»- und «Bauerkalender» richtige Landwirtinnen und Wirte die Hüllen fallen lassen, räckeln sich im «Alpengirls-Kalender» Profis im Heu.

Seit 2010 gibt es den Bauernkalender auch in Deutschland. Das Schweizer Erfolgsmodell mit den erotischen Amateuren in ländlicher Idylle, gefiel den Deutschen und Österreichern anscheindend nicht so gut. Nachdem das Konzept geändert wurde, werden statt den Damen aus der Landwirtschaft, Profimodels in freizügigeren Posen abgelichtet – aber weiterhin in ländlicher Gegend. (kyn)