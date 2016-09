Mr. Da-Nos und seine Verlobte Sofia werden Eltern :  Ein Meitli für den DJ

Der erfolgreiche House-DJ Mr. Da-Nos (35) und seine Verlobte Sofia (32) krönen ihre Liebe mit einem Baby. «Im Dezember kriegen wir ein Meitli. Wir sind überglücklich», sagt Roland Bunkus, wie der DJ bürgerlich heisst. Geplant sei das Baby nicht gewesen, nun werde es ein Wunschkind.

«Wir sagten uns immer: Sollten wir dereinst Eltern werden, ist das wunderbar. Wenn nicht, dann sind wir auch ohne ­eigene Familie glücklich», so Mr. Da-Nos. Seine Liebste, mit der er seit sieben Jahren zusammen ist und sich letztes Jahr mit ihr verlobte, habe ihm auf eine spezielle Art beigebracht, dass er bald Vater werde.

Nachricht per Brief erhalten

«Sie stand vor mir, hatte ein schönes Strahlen in den Augen und hinter ihrem Rücken etwas versteckt», erzählt er. «Dann nahm sie ein Couvert hervor und gab es mir in die Hand.» Darin fand Mr. Da-Nos einen handgeschriebenen Brief von Sofia. «So hat sie mir mitgeteilt, dass wir ein Kind kriegen. Ich fand das wunderschön», sagt der Zürcher House-DJ und Produzent, der bereits über eine halbe Million Tonträger verkauft hat.

Dass sie ein Mädchen kriegen, haben sie während der Untersuchung erfahren. «Wir finden es cool, über das Geschlecht Bescheid zu wissen.» Die Schwangerschaft verlaufe für Sofia problemlos und ohne besondere Gelüste. Ihre Heirat planen sie nach der Geburt der Tochter. Nun freut sich das Paar, auf «unser schönstes Weihnachts­geschenk».