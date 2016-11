Moderatorin Monika Erb fand eine neue Berufung :  Diese Frau hypnotisiert auch Sie!

Die Welt kennt sie von Auftritten im Scheinwerferlicht – vor Kameras, auf der Bühne und am Mikrofon. Doch die Bernerin Monika Erb (36) ist weit mehr als Model, Moderatorin und Event-Managerin.

«Ich habe ein ausgeprägtes Helfersyndrom»

Kurz nach der Geburt von Söhnchen Ascanio vor einem Jahr liess sie sich zur Hypnose-Therapeutin ausbilden, speziell für Kinder und Frauen: «Sie sind offener für Tiefenentspannung als Männer und fassen schneller Vertrauen. So kann ich auch effizient helfen.» Denn: «Ich habe ein ausgeprägtes Helfersyndrom», so die zweifache Mama.

Und wie läuft eine Sitzung mit Monika Erb ab? «Erst bringe ich in Erfahrung, welches Problem gelöst werden muss. Bei Kindern hat es viel mit Angst zu tun, bei Frauen oft mit Phobien, Übergewicht und Schlafstörungen.»

Sie hypnotisierte schon ihrer vierjährigen Tochter

Die Hypnotiseurin versetzt ihr Gegenüber in einen Zustand der Tiefenentspannung, um jede Angst durch eine positive Vorstellung zu ersetzen: «Ich habe das auch schon bei meiner vierjährigen Tochter Alina gemacht. Sie hatte grosse Angst vor dem Wasser. Als ich sie spielerisch in eine Traumwelt begleitete, konnte ich ihre Angst in Freude am Wasser umlenken. Am anderen Tag hat sie den Köpfler gemacht, das war sehr schön.»

Monika Erb, die ihre Ausbildung beim Hypnose-Experten Gabriel Palacios (27) machte, ist weiterhin als Event-Moderatorin aktiv. Doch einen Tag pro Woche hypnotisiert sie in der Berner Onyx-Praxis. Für eine Stunde berechnet sie im Minimum 150 Franken.Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht. Erb: «Das ist wenig, wenn das weitere Leben ohne Angst, ohne Sucht und im besten Fall befreit von problematischen Kindheitsprägungen ist.»