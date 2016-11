Mit Foto und vollständigem Namen :  Bodybuilder stellt Mischas Schlägertyp an den Facebook-Pranger!

In der Schweizer Fitnessszene sorgt das Enthüllungsvideo von Jungunternehmer Matthias Nachbur (21) für Furore. Darin beschreibt er unter anderem das «wahre Gesicht» von Anja Zeidlers Ex, dem Bodybuilder Mischa Janiec (25) – und wie der ihn mit einem Schläger gar körperlich bedrohte. Hintergrund war ein Streit, um die angebliche Nichteinhaltung von Verträgen.

Jetzt geht Nachbur einen Schritt weiter: Auf seiner öffentlichen Fanseite stellt er den vermeintlichen Prügler mit Foto und vollständigem Namen an den Facebook-Pranger! Und siehe da, Janiecs Schlägertyp schaut gar nicht so gefährlich aus: Er trägt einen adretten Anzug und lächelt freundlich in die Kamera.

Seine Worte sind dafür umso bedrohlicher. Im Video ist zu hören, wie der Mann, der Lavdim Berisha heissen soll, Nachbur einschüchtert: «Ich weiss, du wohnst in Liestal. Und das Geld fliesst nicht, dann mach ich manchmal die Besuche zu den Leuten oder … und es sind noch ein paar Leute hinter mir.» Und weiter: «Ich sag dir eins. Sonst gehts dir nicht gut!»

Die Wege der ehemaligen Geschäftspartner haben sich inzwischen getrennt. Zu BLICK sagte Nachbur: «Ich habe Angst um Leib und Leben.» Inzwischen schliesse er seine Haustür sogar immer zweimal ab.

Unterstützung bekommt der Unternehmer von Janiecs Ex-Freundin, Fitnessmodel Anja Zeidler (23). Sie war mit Janiec liiert und arbeitete mit ihm zusammen. BLICK erklärt sie: «Matthias’ Aussagen überraschen mich nicht.» Sie sei vor einem Jahr aus dem gemeinsamen Projekt ausgestiegen. «Ich habe meine Gründe. Respekt, Matthias!»

Und auch die Kommentare zum Facebook-Post sind positiv. Nachbur bekommt viel Lob: «Danke, Matthias, für deine Ehrlichkeit», heisst es. Oder: «Stark, zieh das voll dure! Es sind viel hinder dir!» Zeidler-Ex Janiec war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. (red)