Miss Schweiz hat die Prüfung bestanden :  Lauriane fährt jetzt LKW

Sie gibt die Krone so schnell nicht ab. «Ich bleibe Miss Schweiz!», verrät Lauriane Sallin (23). «Ich werde auch im kommenden Jahr mein Amt ausüben und wohltätige Projekte vorantreiben.» Die Freiburgerin trägt den Titel seit November 2015 – eine Nachfolgerin ist nicht in Sicht. Wie es mit den Miss-Wahlen weitergehen wird, weiss derzeit niemand. Denkbar ist, dass es in naher Zukunft keine neue Miss Schweiz geben wird.

Endet die Miss wie der Mister Schweiz?

Ein ähnliches Schicksal erfuhr bereits ihr männliches Pendant. Sandro Cavegn (32) ist seit 2012 der letzte Mister Schweiz. Aus finanziellen Gründen gabs keine Wahl mehr.

Für Lauriane Sallin wird sich im kommenden Jahr trotzdem vieles verändern. Im Februar nimmt sie ihr Französisch und Kunstgeschichte-Studium an der Universität Freiburg wieder auf. «Ich freue mich, Vorlesungen zu besuchen», so Sallin.

Lauriane fährt jetzt LKW

Im März wird sie Hilfsgüter für Spitäler nach Marokko transportieren. Dafür hat sie extra den Lastwagen-Fahrausweis gemacht. «Ich war nervös, aber bin jetzt umso glücklicher, dass ich es geschafft habe», sagt sie.

Und auch privat ist für Sallin im neuen Jahr etwas anders: Sie hat sich von Freund Nathy Burgy (25) getrennt. «Ich fühle mich sehr gut mit dem Entscheid.»