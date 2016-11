Minirock, tiefer Ausschnitt und bauchfrei :  Beatrice Egli zeigt sich sexy wie nie

Beatrice Egli (28) will es wissen! In ihrem neuen Video «Wo sind all die Romeos» führt das Schlager-Schätzli ein Casting für eine neue Liebe durch und zieht dabei alle Register.

Die Jury des Castings, bei dem unter anderem ein Muskelprotz und ein lässiger Skateboarder auftreten, besteht aus vier verschiedenen Versionen der Sängerin und die haben es in sich. So verkleidet sich Egli etwa als verführerische Sekretärin mit rotem Lippenstift, schwarzer Hornbrille und enger Bluse. Gleich daneben sitzt die Power-Frau als in schwarz gekleidete Rockerbraut mit Leder-Outfit und wilder Tolle.

Zwischen den Jury-Szenen trägt Egli ein violettes Kleid. Bauchfrei und im kurzen Rock singt sich die «DSDS»-Gewinnerin durch die lockere Schlagernummer und lässt Männerherzen höher schlagen.

Egli sucht auch im echten Leben einen Romeo

Der Text der neuen Single lässt sich auch auf Eglis Beziehungsstatus im echten Leben anwenden. Seit zwei Jahren ist der Schlagerstar jetzt Single. In der «Bunte» verriet sie vor kurzem, dass sie gerne wieder verliebt wäre: «Ich glaube es ist das Schönste auf der Welt zu lieben und geliebt zu werden.» Hoffentlich findet Egli bald ihren Romeo. Auch ohne Casting. (klm)