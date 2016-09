Mimi Jäger und Rafael Beutl werden nach Liebeskrise Eltern :  «Finanziell wird es eine Herausforderung»

Welch herzige News zum Wochenende: Mirjam «Mimi» Jäger (33) und Ex-Bachelor Rafael Beutl (30) werden Eltern! Die ehemalige Freestyle-Skifahrerin ist bereits im vierten Monat schwanger, wie sie gegenüber der «Schweizer Illustrierten» bestätigt. Auf Facebook präsentiert sie ihr wachsendes Bäuchlein erstmals. Die frohe Botschaft kommt dennoch unerwartet. Anfang Mai hatte Mimi ihren Verlobungsring abgelegt - und wurde offenbar nur zwei Wochen später schwanger. Die Liebeskrise ist mittlerweile überwunden. Dank dem Kind? «Das Baby gibt unserer Liebe einen neuen Schub», erklärt Mimi gegenüber BLICK.

Eine endgültige Trennung sei zwar nie zur Diskussion gestanden. «Aber die Schwangerschaft schweisst uns noch mehr zusammen. Wir geben uns jetzt mehr Mühe in der Beziehung», sagt sie. Sie hätten bewusst eine Familie geplant und nicht mehr verhütet. Dass es so schnell gehen würde, hätten sie dennoch nie gedacht. Mimi, die pro Woche etwa zwei Moderations-Auftritte hat, sorgt sich nun: «Finanziell wird es für uns sicher eine Herausforderung. Wir sind beide selbständig und müssen in gewissen Dingen zurückstecken. Aber wir freuen uns auf die neue Herausforderung.»