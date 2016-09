Mimi Jäger über ihre Schwangerschaft :  «Meine Brüste explodieren!»

Baby-Glück für Mirjam «Mimi» Jäger (33) und Rafael Beutl (30)! Die ehemalige Freestyle-Skifahrerin ist bereits im vierten Monat schwanger, wie sie der «Schweizer Illustrierten» bestätigt. Die frohe Nachricht hat für Mimi einen angenehmen Nebeneffekt: «Meine Brüste explodieren», sagt sie lachend zu BLICK. Und verrät: «Ich habe schon vier Kilo zugenommen. Meine alten BH passen nicht mehr.»

Schon in der ersten Schwangerschaftswoche habe ihre Oberweite zu wachsen begonnen. «Früher trug ich immer Push-ups. Jetzt traue ich mich sogar ohne BH aus dem Haus.» Sie fühle sich weiblicher denn je, so Mimi. Dabei hat es zwischen ihr und dem Ex-Bachelor noch im Mai gekriselt, Mimi legte sogar ihren Verlobungsring ab. Nur zwei Wochen später wurde sie schwanger. «Das Baby gibt unserer Liebe einen neuen Schub», erklärt sie. «Die Schwangerschaft schweisst uns noch mehr zusammen. Wir geben uns jetzt mehr Mühe in der Beziehung.»

Nach der Verlobung hätten sie und Beutl bewusst nicht mehr verhütet. Dass es so schnell gehen würde, hatte das Paar nicht erwartet. Mimi sorgt sich: «Finanziell wird es für uns eine Herausforderung. Wir sind beide selbständig und müssen in gewissen Dingen zurückstecken. Aber wir freuen uns auf die neue Auf­gabe.»