Michelle Hunziker über ihre Familienplanung :  «Ein Bub wäre schön»

BLICK: Nach langer Zeit sind Sie wieder einmal in Bern ...

Michelle Hunziker: Endlich bin ich wieder hier! In meiner Heimatstadt.

Haben Sie Erinnerungen an die wilde Teenagerzeit aufgefrischt?

Ach, ich war nie wild, nur ein wenig ein Rebell! Aber ich habe viele schöne Erinnerungen an Bern und mein Dorf Ostermundigen.

Stimmt es, dass Sie mit Ihrer Familie bald wieder in die Schweiz ziehen wollen?

Ja, das habe ich im Sinn, irgendwann will ich wieder hier wohnen. Meine Wurzeln sind nun mal in der Schweiz.

Sie sind Botschafterin für Emmentaler Käse. Wie bringt man die Italiener von ihrem auch sehr guten Käse zum Emmentaler?

Die Italiener lieben den Emmentaler Käse! Er ist einer der beliebtesten Käse in Italien. Ich bevorzuge den Emmentaler AOP höhlengereift – eher rezent.

Sie werden bald 40. Coco Channel sagte einst, eine Frau werde nie älter als 39.

Macht es Ihnen Angst, 40 zu werden?

Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich wie in meinem bisher schönsten Lebensabschnitt.

Ihre Tochter Aurora ist inzwischen 19 und lebt ihr eigenes Leben. Wann werden Sie Grossmutter?

(Lacht schallend) Das wäre lustig! Ich denke aber, dass dies nicht so schnell passieren wird. Ich bin aber sicher, dass ich eine präsente und engagierte Grossmutter wäre! Ich liebe Kinder!

Und was ist mit einem weiteren Kind?

Eine Bub wäre schön. Wir werden es bestimmt noch einmal versuchen. Wenn es klappt, dann wäre das wunderbar. Wenn nicht, dann ist es halt so.

Ist die Schwangerschaft bereits programmiert?

(Lacht) Nein, es ist noch nichts programmiert.

Aber einen Namen für einen Buben hätten Sie schon?

Nein, wenn es so weit sein sollte, denken wir über den Namen nach.