Michelle Hunziker exklusiv über Familie, Pasta und Schönheit

Vor fast genau zwei Jahren hat sie Ja gesagt – und spürt mit jedem Tag an der Seite von Tomaso Trussardi (33) mehr Amore ins sich. «Liebe ist das Wichtigste im Leben», sagt Michelle Hunziker (39). «Davon gebe ich meiner Familie ganz viel!» So feiert der schönste Schweizer Export am 10. Oktober nicht etwa seinen zweiten Hochzeitstag, «sondern den Geburtstag von Sole». Wenn ihre Tochter die drei Kerzen auf dem Kuchen ausgeblasen hat, dann schlägt auch La Hunziker kräftig zu.

Wie schafft es das ehemalige ­Model, seine Traumfigur zu halten? «Ich esse alles, aber mit Mass», betont sie. «Gerne Obst, Gemüse, Fleisch oder Fisch. Und wir lieben Pasta. Wenn ich zu Hause koche, dann Nudeln in allen Variationen!» Essen ohne Kohlenhydrate? Nicht mit Hunziker. Wie steht es denn mit Nachwuchs am Familientisch – gibt es bald noch ein Baby? «Nach drei Töchtern könnte ich mir einen kleinen Bruder für die Girls vorstellen», so Michelle Hunziker. «Aber das muss warten. Jetzt will ich erst mal wieder arbeiten.»

Das «Bügle», wie sie zu BLICK sagt, führt die Bernerin jetzt wieder vermehrt in die Schweiz. Als Botschafterin für den Telekomanbieter UPC macht sie neuerdings Werbung fürs Quasseln und Surfen. Wenn sie länger als eine Nacht weg von ihrem Mailänder Zuhause ist, muss der Nachwuchs mit. «Wir haben zum Glück eine zuverlässige Nanny», sagt sie. Länger wolle und könne sie nicht von ihren Liebsten getrennt bleiben.

Immer eitel Sonnenschein verspürt aber nicht mal die Frohnatur. «Die momentane Situation in der Welt mit Terror und Extremisten macht mir Sorgen», sagt sie. Dagegen hilft nur ganz viel Amore!