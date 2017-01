Meet & Greet in Zürich :  Wer will Milo Moiré die «Hand» schütteln?

Milo Moiré (33) lässt die Träume ihrer Fans wahr werden. Anfang Februar kommt die Nacktkünstlerin für ein intimes Meet & Greet nach Zürich. Ihr einziges in der Schweiz im Jahr 2017, wie sie betont. «Die perfekte Gelegenheit, um die Wünsche meiner Fans zu erfüllen», erklärt sie BLICK freudig.

Einen grossen Ansturm erwarte sie trotzdem nicht. «Es wäre vollkommen okay, wenn das Ganze im kleinen Kreis stattfinde.» Zu ihrer eigenen Sicherheit wird Milo einen Security dabeihaben.

Nach der Begrüssung will Moiré die Fragen ihrer Fans beantworten und über ihre Performances sprechen – angezogen übrigens. Sie verspricht: «Ich werde mich für die Fans in Schale schmeissen.» Doch auf die nackte Milo müssen ihre Anhänger trotzdem nicht verzichten.

Die Hüllen fallen für ein persönliches Nacktselfie

Die schöne Schweizerin wird Autogrammwünsche erfüllen und danach für ein persönliches Nacktselfie die Hüllen fallen lassen. Dürfen die Fans sie dabei auch anfassen? «Ich möchte klar kommunizieren, dass die Nacktselfies nichts mit der Mirror Box Performance zu tun haben. Also keine sexuellen Berührungen an Vagina und Brüsten.» Ihr den Arm um die Schulter zu legen, sei aber vollkommen in Ordnung.

Nervös sei sie vor ihrem Auftritt nicht. Diesmal sei schliesslich alles legal, und sie lande bestimmt nicht wieder im Gefängnis – wie zuletzt in London oder Paris, wo sie wegen ihrer Nackt-Auftritte verhaftet wurde.

Milo darf man erst ab 18 treffen

Von ihren Fans erwartet die schöne Schweizerin Respekt und Freundlichkeit – sonst lasse sie sich gerne überraschen. Bisher habe sie nur gute Erfahrungen gemacht, wenn sie auf der Strasse erkannt und angesprochen wurde.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es für Moirés Anhänger: Ihr Security wird eine Ausweiskontrolle durchführen. Wer zum Meet & Greet mit Milo will, muss 18 Jahre alt sein. (paf)

Das Meet & Greet mit Milo Moiré findet am 11. Februar 2017 um 17.00 Uhr im Kauz in Zürich statt. Wir verlosen ein Ticket. Mail an people@blickamabend.ch. Betreff: Milo