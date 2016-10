Anna Maier verlässt SRF: Wechsel ins Marketing

Anna Maier (39) macht Schluss bei SRF. Per Ende Jahr verlässt die «Schweiz aktuell»-Moderatorin den Sender. Sie wird ab 2017 Leiterin Marketing und Kommunikation von OYM (on your marks), eines international ausgerichteten Athletik- und Forschungszentrums für Spitzensportler, das in Cham ZG entsteht.

Maier legte seit September eine Zwangspause wegen eines Bandscheibenvorfalls ein und soll ohnehin erst Ende November wieder vor der Kamera stehen.

Maier blickt auf eine 20-jährige Erfahrung als Journalistin zurück. Nach sechs Jahren als Nachrichten- und Talk-Moderatorin auf Tele 24 und TeleZüri wechselte sie 2004 in die Unterhaltung. Bei SRF präsentierte sie unter anderem die Reisesendung «einfach/luxuriös», die eigene Quiz-Show «Eiger, Mönch und Maier» und zusammen mit Sven Epiney «Die grössten Schweizer Talente». Ab 2008 war Maier Moderatorin bei Radio SRF 3, später zusätzlich Gesprächsleiterin der Diskussionssendung «Focus». Seit Oktober 2014 arbeitet sie bei der Nachrichtensendung «Schweiz aktuell», seit diesem Jahr auch als Produzentin.

Mehr Flexibiliät

Dreifach-Mami Maier wünscht sich nun mehr Flexibilität. «In 20 Jahren beim Fernsehen, davon die Hälfte bei SRF, habe ich unzählige spannende Projekte betreut als Redaktorin, Moderatorin und Produzentin. Ein Traumjob. Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern will ich aber nun Prioritäten setzen und freue mich, eine neue spannende Herausforderung in der Privatwirtschaft anzunehmen, welche mir eine grosse Flexibilität gewährt», sagt sie.

Basil Honegger, Redaktionsleiter «Schweiz aktuell», trauert ihr hinterher: «Ich bedaure es sehr, mit Anna Maier eine sehr erfahrene Moderatorin und gute Produzentin zu verlieren. Sie war stets eine wichtige Stütze der Redaktion ‹Schweiz aktuell›. Wir freuen uns, sie Ende Jahr nochmals am Bildschirm zu sehen. Für ihre neue Stelle und diesen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles Gute und viel Erfolg.»

Die Nachfolge von Anna Maier ist noch offen und wird zu gegebener Zeit kommuniziert.