Marcus G. Lindner :  Jacky Donatz’ Nachfolger bekannt

Er hat das Restaurant Sonnenberg zum Fliegen gebracht. Am 27. Dezember wird Jacky Donatz, Gastgeber des mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten Gourmettempels, 65 Jahre alt und geht in Pension. Jetzt steht sein Nachfolger fest: Der Vorarlberger Marcus G. Lindner übernimmt im kommenden Frühling die Leitung des Restaurants.

Lindner arbeitete bereits in Gstaad, Zürich und Bern

Der Sterne-Koch wirkt seit der Eröffnung vor vier Jahren als Executive Küchenchef des Hotels The Alpina Gstaad (1 Michelin-Stern, 18 Gault-Millau-Punkte). Bekannt wurde er in der Schweiz vor allem als Küchenchef des Nobel-Restaurants Mesa in Zürich. Zudem wirkte der Österreicher im Grand Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken BE und im Parkhotel in Gstaad BE.



«Im Sonnenberg-Restaurant und im Fifa-Club werden Marcus G. Lindner und sein Team neben den Klassikern auch moderne, urbane und zeitgemässe Gerichte zu moderaten Preisen anbieten, die den Trend der gesunden, ehrlichen und naturnahen Küche aufnehmen», heisst es in einer heute verschickten Mitteilung. (meg)