Marco Rima gibt wieder Vollgas :  So witzig wird die nächste Tour

Zwei Jahre war er mit dem Programm «Made in Hellwitzia» unterwegs, brachte über 100’000 Fans zum Lachen. Nun kehrt der Schweizer Starkomiker Marco Rima (55, Bild) mit einem Best-of aus 37 Jahren Komikerkarriere auf die Bühne zurück. «Just For Fun» heisst das neue Programm, in dem Rima alte Highlights aus «Marcocello», «Think Positive», «No Limits» oder «Time Out» neu interpretiert.

