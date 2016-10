Manuela Frey wird 20 :  Bye-bye Teenie-Zeit!

Schoggikuchen und Älterwerden. Das ist nicht unbedingt das, worauf sich Top-Models freuen. Ausser Manuela Frey, die es geniesst, nun 20 Jahre alt zu sein.

«Es fühlt sich grossartig an», sagt sie. «Ich fühle mich als Frau wahrgenommen und werde auch immer mehr für Unterwäsche-Jobs gebucht», sagt die schöne Aargauerin, deren strahlendes Lachen eines ihrer Markenzeichen ist – ausser auf den Catwalks, dort wird es von den Designern in den seltensten Fällen gewünscht.

Ihr schönes Lachen zeigt sie auch an ihrem Geburtstag, den sie mit ihrer Mutter Beatrix (50) und Freunden in den New Yorker Spring Studios feierte. «Es gab Sushi in allen Variationen, mein Lieblings­gericht, und zum Schluss die Schoggitorte, die ich sehr genoss», so das Model.

Nach dem Dinner gings in eine Karaoke-Bar. «Manuela, die früher eher schüchtern war, schnappte sich das Mikrofon, stand vor die Leute und sang völlig gelöst und sehr schön», schwärmt ihre Mutter.

Weiter seien sie in den In-Club The Blondie gegangen und hätten bis um sechs Uhr früh getanzt.

«Eigentlich darf man hier erst mit 21 feiern. Doch ich finde immer einen Weg, um in alle coolen Clubs zu kommen», erzählt Ma­nuela Frey lachend.

Sie habe es immer verstanden, die Balance zu finden. Zwischen arbeiten und feiern, ihrem strengen Ernährungsplan und den Ausnahmen wie Kuchen und Pizza, die sie sich gönnt.

Auf den Catwalks ist sie hoch professionell, privat albert sie herum und spielt mit ihrem 18 Jahre alten Bruder Lukas auch heute noch draussen Fussball, wenn es die Wahl-New-Yorkerin mal wieder in den Aargau zieht.

Aktuell bleibt sie in New York, sie kam gerade von einem Shooting für das US-Top-Label BCBG Maxazria in Los Angeles zurück. Und sie geniesst ihre Geburtstagsge­schenke: «den kuscheligen Wintermantel von meinem Grossmami und die Uhr von meinen Eltern». Ein wichtiges Accessoire für ein Top-Model.