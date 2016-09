Manuela Frey läuft in vier Tagen 11-mal über den Catwalk :  Mode-Marathon in Madrid

Krass! Vier Jahre ist es her, seit Manuela Frey (19) den Elite-Model-Wettbewerb 2012 für sich entschied. Wie sehr sie sich seit dem in der Mode-Welt etabliert hat, beweist die Aargauerin jetzt in Madrid und schnappt sich quasi nebenbei lukrative Aufträge. Eigentlich sei sie für einen Job von L'Oréal eingeflogen worden, wie sie Blick erzählt: «Da jetzt aber gleichzeitig die Fashion Week stattfindet, wurde ich zusätzlich noch für 11 Shows gebucht. Und das in vier Tagen!» Kein Stress für die Wahl-New Yorkerin, sie jubelt: «Wuhuuu, let's rock it!»

@devotaylomba #mbfw A photo posted by manuelatatjana (@manuelatatjana) on Sep 16, 2016 at 3:02pm PDT

Seit drei Jahren lebt Frey mittlerweile im Big Apple und geniesst ihre Zeit in Spanien: «Ich liebe es, ab und zu der hektischen Metropole entfliehen zu können und in Madrid oder Barcelona zu arbeiten. Die Mentalität dieser Menschen ist so herzensgut und gechillt.» Und allein muss sie auch nicht sein: «Ich habe viele Freunde in Spanien und das Wiedersehen ist immer wieder eine wahre Bereicherung.» Auch wenn sie für 11 Laufsteg-Auftritte normalerweise von einem Casting zum nächsten hetzen muss, findet sie: «Es macht unglaublich viel Spass und ich bin mega happy.»