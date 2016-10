«The Voice of Germany»: Stubenmusiker Lukas Räuftlin aus Ziefen BL

Er ist bereits der zweite Schweizer, der die Coaches mit seinem Gesang in der diesjährigen TV-Staffel von «The Voice of Germany» aus den Sesseln hauen will.

Lukas Räuftlin (22) aus Ziefen bei Basel performt in der kommenden Sendung den Song «Wohin du gehst» von AnnenMayKanterei. «Eigentlich hatte ich mich für die Staffel zuvor beworben», erklärt der gelernte Zimmermann gegenüber BLICK lachend. Doch nie haben sich die Macher gemeldet, und er hatte seine Bewerbung schon fast vergessen.

Gerade als Räuftlin wegen eines Kreuzbandrisses zu Hause lag und nichts mit sich anzufangen wusste, flatterte die Einladung fürs Casting zur sechsten Staffel ins Haus. «Diese Chance musste ich nutzen!»

Lukas Räuflin wünscht sich einen «coolen Auftritt»

Es ist der erste grosse Auftritt für den schönen Beau, der sich selbst als «Stubenmusiker» bezeichnet. Bisher sang er nur einmal vor einem grösseren Publikum, und zwar bei seinem Sekundarabschluss. Selbst dazu mussten ihn seine Kollegen überreden. «Das war ein krasser Auftritt, nach einer durchgefeierten Nacht», erinnert sich der Adrenalin-Junkie, der Höhe und Schnelligkeit liebt und auch gerne mal von Klippen springt.

Die Sendung will er sich mit all seinen Freunden in der Kneipe eines Kollegen anschauen. Dafür wurde schon extra ein grosser Beamer organisiert. «Ich bin wahnsinnig aufgeregt», gesteht Räuftlin, der zurzeit Single ist.

Vor allem da der rockige Auftritt des Brienzer Blues-Musikers Marc Amacher (32) und seiner Chübel-Gitarre noch allen frisch im Gedächtnis ist. Räuftlin ist sich sicher: «Mit diesem Auftritt wurde Marc zur lebenden Legende», er bewundere den Vollblutmusiker. Ihm selbst ginge es gar nicht ums gewinnen. «Ich will einfach nur einen coolen Auftritt hinlegen.»

Die nächsten Blind Auditions von «The Voice of Germany»: heute, 27.10., 20.15 Uhr auf ProSieben.