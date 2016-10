Lesben-Outing von Tamynique :  Ex-Missen freuen sich über das Liebesglück

Das Liebes-Outing hat viele überrascht: Nachdem sich Miss Schweiz 2013 Dominique Rinderknecht (27) nach sechs Jahren Beziehung von ihrem Freund trennte, hat sie nun neu eine Frau an der Seite. Wie BLICK berichtete, ist die Auserwählte das androgyne Berner Model Tamy Glauser (31). In einer Videobotschaft haben sich die beiden in der letzten Woche erstmals über ihre Beziehung geäussert und dabei erklärt, dass sie «es bitzeli verliebt» seien.

Die offenen Aussagen der beiden Turteltauben haben auch Rinderknechts Missen-Kolleginnen gerührt. «Ich finde es schön, wenn Dominique so ehrlich darüber redet, dass sie stolz darauf ist und keine Angst hat, dazu zu stehen», sagt Miss Schweiz 2011 Alina Buchschacher (25). Auch die Bernerin hat Erfahrungen mit dem eigenen Geschlecht gemacht – wenn auch ganz unschuldige. «Ich habe mit 16 meine beste Freundin geküsst», so Buchschacher. Für sie ist klar: «Mein Motto ist: ‹Leben und leben lassen›.»

Buri ist ganz hetero

Anita Buri (38) wurde 1999 zur schönsten Schweizerin gekürt. Die Thurgauerin ist ganz hetero. «Erfahrungen mit Frauenliebe habe ich keine. Ich stehe zu hundert Prozent auf Männer», so Buri. Sie wünscht Rinderknecht aber nur das Beste: «Das Wichtigste ist, dass Dominique glücklich ist, mit wem das auch immer ist. Einer jungen Liebe muss man Zeit geben, um zu wachsen.»

Die aktuelle Miss Schweiz Lauriane Sallin (23) hat schon oft bewiesen, dass sie neben ­einem guten Aussehen viel Köpfchen hat. Auch sie ist begeistert vom Liebes-Outing von Tamynique: «Freiheit steht für mich über allem. Dazu gehört auch, dass man lieben darf, wen man will.»