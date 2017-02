Laura Zurbriggen und DJ Antoine :  Berührendes Liebesgeständnis

So herzig! DJ Antoine (41) ist für einen Swiss Music Award 2017 nominiert (für den besten Hit: «Thank you»). Und Laura Zurbriggen (22) macht nun Werbung für ihn! In einem Video, das sie in den Liebesferien auf den Malediven aufgenommen hat, fordert sie die Fans auf, für Antoine zu stimmen. Ausserdem bedankt sie sich bei ihm, «dass er mich so fest lieb hat, obwohl es nicht immer so einfach ist mit mir».

Antoine hat ebenfalls ein Video veröffentlicht, in dem er sich bei seinen Fans bedankt. Und er fordert die Zuschauer auf, doch selber auch ein Video zu drehen, in dem sie sich bei ihren Liebsten bedanken. «Einander Merci zu sagen für die Freundschaft, die Liebe oder die Unterstützung ... Das machen wir alle in der Regel doch viel zu wenig», erklärt Antoine. Sämtliche Videos werden unter #ThankYouChallenge in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.