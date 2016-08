Krokus überraschen mit Cover-CD :  Wilde Kerle!

Sie drücken noch einmal aufs Gas! Mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung veröffentlichen Krokus Anfang 2017 ein neues Album. «Wir alten Rock-Hunde können es einfach nicht lassen», sagt Bassist Chris von Rohr (64). «Wir wollen noch einmal allen zeigen, wie viel Kraft und Energie in dieser Band steckt!»

Die CD heisst «Big Rocks: The Roots of Krokus» und beinhaltet ausschliesslich Cover-Versionen von alten Krachern, welche die Solothurner Gruppe geprägt haben. Darunter sind Gitarren-Klassiker wie «My Generation» von The Who und «Wild Thing» von den Troggs, aber auch die Power-Ballade «House Of The Rising Sun» von den Animals.

«Zu diesen Songs haben wir alle eine persönliche Geschichte», erklärt Sänger Marc Storace (64). «Mit unserer Interpretation wollen wir unsere Idole ehren und gleichzeitig dokumentieren, weshalb wir zu denen geworden sind, die wir sind», ergänzt von Rohr.

Seit einem halben Jahr treffen sich die sechs wilden Kerle in von Rohrs Jugendstilvilla in der Nähe des Klosters Nomini Jesu und des Soldatendenkmals in Solothurn, um an ihrem 20. Album zu tüfteln. Gegen 50 Songs testeten sie im dortigen Montechristo-Studio. Veröffentlicht werden deren 13. «Wir liebäugelten schon länger mit der Idee, eine solche Scheibe zu machen», sagt Gitarrist Fernando von Arb (63). «Jetzt haben wir es umgesetzt.»

Mit 15 Millionen verkaufter Tonträger sind Krokus die erfolgreichste Hardrock-Band der Schweiz. Anfang der 80er-Jahre waren sie mit gleich drei Songs in den englischen Charts vertreten. Später tourten sie durch die USA, spielten vor Hunderttausenden Fans. 1983 bekamen sie die Ehrenbürgerschaft von Memphis (USA). Doch der Erfolg wurde zu viel für die Band. Ein Riesenkrach mit dem US-Management führte 1989 zur Auflösung.

2008 rauften sich die Ur-Mitglieder wieder zusammen. Ihr Comeback-Album «Hoodoo» landete prompt auf Platz 1 der Hitparade. Der Nachfolger «Dirty Dynamite», den Krokus in den legendären Abbey Road Studios in London aufgenommen haben, stürmte 2013 ebenfalls an die Spitze der Charts. Wie gross der Einfluss der Jurasüdfuss-Rocker weltweit ist, zeigte sich 2014, als Pop-Superstar Rihanna (28) in Los Angeles ihre Welttournee eröffnete – sie trug ein Krokus-T-Shirt. «Wir haben eine einzigartige Karriere erleben dürfen», meint Marc Storace. Dafür seien sie sehr dankbar.

«Mit unserer neuen CD verneigen wir uns vor jenen Künstlern, die uns den Weg geebnet haben», sagt Chris von Rohr.