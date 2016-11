Kickbox-Fans sauer auf den Bachelor-Kampf-Sieg :  «Das war manipuliert!»

Sein Kampf-Comeback ist gelungen. Bachelor Janosch Nietlispach (28) hat Samstagabend nach einem halben Jahr Verletzungspause seinen Gegner, den Rumänen Danut Hurduc (26), in drei Runden besiegt. Sein einstiger Gegner Petar Majstorovic (41) hatte den Kampf überraschend wegen einer Grippe abgesagt, was Branchen-Expertern vermuten liess, er habe Angst vor Janosch.

In den ersten zwei Runden musste der Bachelor ordentlich einstecken, rutschte aus und landete gar auf dem Rücken. Dann schlug er dem Unterhosen-Rumänen eine blutige Schläfe und der Kampf war beendet.

War der Kampf manipuliert?

Noch während der Zuger Kickboxer als Sieger gefeiert wird, werden Buhrufe in der Leichathletikhalle des Berner Wankdorf laut. Sie sind sogar im Livestream auf Blick.ch zu hören. Denn: Der Kampf soll manipuliert gewesen sein. Das glaubt nicht nur ein Teil der Kampf-Zuschauer, sondern auch die BLICK-Leser. «Der lag am Boden und hätte angezählt werden müssen. Und mehrfach wurde vom Schiedsrichter unterbrochen, weil Janosch sonst K.o. gegangen wäre», schreibt Leser Alban Sulejmani auf der Blick am Abend-Facebook-Seite. Leutrim Krasniqi pflichtet ihm bei: «Genau so war es.» Für André Devoivre ist klar: «Das war manipulierter Scheiss!» Leser Sven Ullmann nimmt die Sache mit Humor: «Mich verwunderte es, dass er seinem Gegner nicht die Zunge in den Hals gesteckt hat.»

Janosch will von den Vorwürfen nichts hören. «Das ist absurd. Ich habe auf faire Weise gewonnen», sagt er am Sonntagabend zu BLICK. «Es ist völlig normal, dass ein Kampf in der letzten Runde entschieden wird.» Kritik nach einem Sieg sei nichts Ungewöhnliches. «Danuts Fans sind einfach sauer, weil er vermöbelt wurde.» (meg)