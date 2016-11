Kaya Yanar rutscht am Freitag ins Milieu :  Was guckst du Müslüm TV?!

Müslüm und Kaya Yanar (43) kämpfen mit ihrer Comedy beide gegen Vorurteile, veräppeln Klischees und reissen Wände ein. Da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Yanar einmal bei «Müslüm Television» zu Gast ist. Dass ihr Treffen aber so gefährlich wird, hätte wohl kaum jemand gedacht.

Mafiosi im Milieu

«Wir hatten es beide mit Fondue-Toni zu tun, einem Schweizer Mafioso, der dafür bekannt ist, dass er seine Klienten samt Kopf im Foundue-Topf tränkt, wenn sie nicht bezahlen», sagt Müslüm zu BLICK. Nachdem der «Süpervitamin»-Star in der ersten Folge seiner Sendung Schulden bei dem Schwerverbrecher machte, rutscht nun also auch Yanar in die Milieu-Geschichte. Wie die beiden Fondue-Toni entkommen können, sieht man morgen um 23:45 auf SRF1.

Das Treffen war selbstverständlich

Der Sketch ist eine Kooperation von zwei Comedy-Schwergewichten. Mit «Was guckst du?!» widmete sich Yanar schon vor 15 Jahren ähnlichen Themen wie die Kunstfigur Müslüm. Klar, dass der Mann mit der Monobraue jetzt sagt, dass ihr Treffen aus «einer Selbstverständlichkeit» entstand.

Auch für Yanar war die Zusammenarbeit, trotz Flucht vor Gangstern, ganz klar positiv. Er war schon vorher ein Fan der Musik von Müslüm und konnte ihn nun endlich persönlich kennenlernen. Ausserdem könne man die beiden vielleicht schon bald wieder zusammen auf der Bühne sehen, wie Yanar BLICK verrät: «Ich darf in seiner Band mitmachen – mit meiner Blockflöte.» (klm)