Moderatorin Katja Stauber kehrt nach Hüft-Op zur Tagesschau zurück

Seit 23 Jahren moderiert Katja Stauber (54) die «Tagesschau»-Hauptausgabe von SRF um 19.30 Uhr. Nun war sie fast drei Monate lang weg vom Bildschirm. «Ich habe viele Mails und handgeschriebene Briefe von Zuschauern erhalten, das hat mich sehr berührt», sagt sie. So lange habe sie noch nie gefehlt. Sogar nach den Geburten ihrer beiden Söhne vor 18 und 21 Jahren sei sie eher am TV zurück gewesen.

Am 4. Juli musste sich Stauber ihre rechte Hüfte operieren lassen, bekam ein Titan-Gelenk. «Es ist zwar nur eine Routine-Operation. Doch was danach kommt, braucht einfach Zeit.» So hätten ihre letzten Monate primär aus Physiotherapie und ihrem Alltag an Stöcken bestanden. «Bis sechs Wochen nach dem Eingriff durfte ich gar nicht belasten, danach nur leicht. Nur schon ein Glas Wasser von der Küche zum Sofa zu bringen, ist an Stöcken fast ein Ding der Unmöglichkeit.» So sei auch der Gang zur Physio zu einer Tagesaufgabe geworden. «Ich musste wieder lernen, ohne Hilfe zu laufen. Im Spital Balgrist wurde ich wieder gehfähig gemacht», sagt Stauber.

Sie sei dankbar, dass sie wieder schmerzlos gehen könne, und freue sich auf ihr TV-Comeback am Freitag. «Vermisst habe ich vor allem das Team der ‹Tagesschau›», so Stauber. Doch übermorgen wird sie alle Zuschauer wieder mit ihrem gewohnt charmanten «uf Wiederluege» verabschieden.