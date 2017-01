Jetzt ist er nur noch mit der Politik verheiratet :  Aebischer wieder solo

In der Politik ist der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer (49) erfolgreich. Vor einem Jahr schaffte er die Wiederwahl in den Nationalrat mit Bestresultat. In der Liebe ist der ehemalige TV-Moderator weniger glücklich. Nach acht Jahren ging seine Ehe in die Brüche, wie die «Schweizer Illustrierte» vermeldete. Aebischer bestätigt gegenüber BLICK, dass er von seiner Frau Patricia (47) geschieden ist.

Schon immer eigene Wohnungen

Getrennt haben sich die beiden schon vor zweieinhalb Jahren. Für die Patchwork-Familie hat sich mit der Scheidung im Alltag aber nicht viel verändert, denn Aebischer und seine Frau hatten immer getrennt gewohnt: der Nationalrat in seinem Haus im Marzili-Quartier, sie in ihrer Wohnung. Die gemeinsame Tochter Ida (8) pendelte also schon in den Ehejahren zwischen zwei Wohnorten. Aebischer schaut auch weiterhin während 40 Prozent der Betreuungszeit zu ihr. Und auch seine beiden Töchter Laura (17) und Gianna (14) aus einer früheren Beziehung gehen beim Vater ein und aus.

Die Töchter stehen beim SP-Mann hoch im Kurs – nicht aber eine neue Frau. Der Berner ist derzeit Single. Kraft hat er dafür umso mehr für die Politik, wo er bei den nächsten Wahlen wohl zum nächsten Karrieresprung ansetzen wird. Er gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des Bieler SP-Ständerates Hans Stöckli.