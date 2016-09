Irina Beller :  Keine Lust aufs Zurich Film Festival

Wenn morgen die Prominenz zur Eröffnung des Zurich Film Festivals über den ­grünen Teppich schreitet, dann wird sie nicht dabei sein: Luxus-Lady Irina Beller (44).

Obwohl sie letztes Jahr für den grossen Auftritt im transparenten Abendkleid sorgte und verlauten liess: «Ich komme wieder.»

Hintergrund war, dass sie und Gatte Walter (67) vom Veranstalter nicht eingeladen waren, die Einladung bekamen sie von Bekannten geschenkt. Nun das gleiche Spiel, eingeladen sind sie und der Baulöwe auch morgen nicht.

«Wir hätten es wieder organisieren können, aber der Anlass ist mir zu wenig glamourös», so die Buchautorin. «Letztes Jahr sah ich an der Premiere meine Putzfrau und unseren Autoreiniger – von wegen Prominenz», wettert Beller. «Zudem habe ich keine Lust auf warmes Bier und langweiliges Sushi an der Afterparty.» Da geniesse sie lieber ein Rindsfilet im Tessin.