«Ich schänke dir es Lied» :  SRF schenkt Viola Tami eine Riesenkiste

Eine Frau erobert die Primetime! Viola Tami (35) war schon Aushängeschild von «Die grössten Schweizer Talente» – jetzt bekommt sie auch die nächste Samstagabend-Kiste. Im Frühling 2017 moderiert Tami die neue SRF-Musikshow «Ich schänke dir es Lied». «Ein Lied sagt mehr als 1000 Worte! Ich freue mich deshalb sehr, diese emotionale Sendung zu moderieren», so Tami. Im «DGST»-Nachfolger überraschen die Teilnehmer eine von ihnen ausgewählte Person mit dem Song ihrer gemeinsamen (Liebes-)Geschichte. Dargeboten wird das Lied jeweils von einem bekannten Künstler.

Lieblingssong von Roxette

Was ist der gemeinsame Song von Moderatorin Viola Tami und ihrem Mann Roman Kilchsperger (46)? «Oh, das ist schwierig», antwortet Tami lachend. «Wir haben einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack.» Sie selber würde sich aber ganz besonders freuen, wenn Roman sie mit «The Look» von Roxette überraschen würde. «Ich war als Teenie der allergrösste Fan. Der Song erinnert mich an diese tolle Zeit!»

Damals, vor exakt 20 Jahren, hat die Zürcherin den Grundstein für ihre steile TV-Karriere gelegt – als VJ der Jugendsendung VideoGang. «Es kommt mir vor, als wäre das erst vorgestern gewesen», sagt Tami über diese unbeschwerte Zeit. «Alles war möglich – dachten wir auf jeden Fall. Wir hatten viel Spass und null Druck.»

SRF glaubt an Tami

Mit ihrer natürlichen und aufgeweckten Art kommt Tami bis heute beim TV-Publikum an. «Ich versuche, immer authentisch zu sein», erklärt sie ihr Erfolgsgeheimnis. «Als Frau ist es zudem wichtig, sich gegen die männlichen Alpha-Tiere durchzusetzen – und an sich selbst zu glauben.» Nicht nur sie selbst, auch das SRF glaubt an Viola Tami!

Hier kann man sich für «Ich schänke dir es Lied» bewerben.