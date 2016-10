Miss Schweiz Lauriane Sallin macht LKW-Prüfung: Kämpft gegen Sexismus

Sie gilt als schönste Frau der Schweiz. Aber was bedeutet das? Und was darf eine Miss Schweiz überhaupt? Lauriane Sallin (23) will es austesten.

Subtiler Sexismus im Alltag

«Ich mache mir gerne die Hände schmutzig, obwohl das eine Schweizerin nicht tun sollte», sagt sie. Tue sie es trotzdem, werde sie komisch angeschaut. «Das ist der subtile Sexismus, den ich im Alltag erlebe.» Derzeit macht Sallin die Fahrprüfung für Lastwagen. Die Miss büffelt, am Donnerstag steht die Theorieprüfung an. «Warum muss eine Frau hinter dem Steuerrad von LKWs sitzen?», fragte der Optiker, der ihre Augen kontrollierte. «Für mich ist das sexistisch», sagt Sallin. Ihre Antwort: «Warum soll ich nicht Lastwagen fahren?» Es brauche wenig Kraft, moderne LKWs zu steuern. «Es braucht Geschick.»

Es stört sie, dass Frauen nur Berufe mit Kindern ergreifen sollen, Motoren aber Männern vorbehalten seien. «Frauen sollen sich um alles kümmern können, auch um Technologie und Wissenschaft.»

Entmutigende Schweiz

Mädchen in der Schweiz würden entmutigt: «Wenn dir immer alle sagen, das ist gefährlich, davor musst du Angst haben, du bist eine Prinzessin – wenn man das immer wieder hört, hat man Angst.» Wer schön sei, gelte als schwach, sagt Sallin. Als ihre Schwester kürzlich erkrankte, habe ihr niemand zugetraut, sie zu stützen.

Gezielt lote sie Grenzen aus. «Ich bin gewählt worden, weil ich eine schöne Frau bin», sagt sie. «Aber ich habe zu viele Kurven, um als Model zu arbeiten, mit meinem Körper geht das nicht. Bin ich nun schön oder nicht?» Zudem habe sie nichts zu ihrem Aussehen beigetragen. «Das gaben mir meine Eltern.»

Sie ist gerne Frau, will als Frau wahrgenommen werden. «Um ernst genommen zu werden, muss ich einen Hosenanzug anziehen.» Sie trage aber gerne Röcke. «Wenn du einen Rock anziehst, bist du schnell süss und schön, dann sehen dich die Menschen, statt dass sie dich hören.»