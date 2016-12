Grosse Sorge um das ungeborene Baby von Mimi Jäger (34). Die Verlobte von Männermodel Rafael Beutl (31) musste während ihrer Südafrika-Ferien ins Spital. Fotos zeigen Mimi erschöpft im Spital in Kapstadt, mit bleichem Gesicht und einem Herztonschreiber um den Bauch.

«Es war ein Notfall. Dann behielten mich die Ärzte drei Tage lang da.» Was genau passiert ist und ob es sich dabei um frühzeitige Wehen handelte, will Mimi nicht sagen. Nur: «Ich hatte Angst. Aber jetzt geht es mir und dem Baby gut. Rafa ist an meiner Seite.»

Vor zwei Wochen hatte der Ex-Freestyle-Skistar über Rückenschmerzen geklagt, «die so stark waren, dass ich nicht mehr gehen konnte». Nächste Woche fliegen sie nach Hause. (meg)