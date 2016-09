Uma Thurman beehrt das Zurich Film Festival und bringt Galmour mit

Sie ist genau so cool wie in ihren Filmen: Uma Thurman (46). Die Stimme leicht rau, der Auftritt unaufgeregt. Die Muse von Kultregisseur Quentin Tarantino (53) ehrte das Zurich Film Festival mit einem Besuch – sie ist das erste Mal in der Limmatstadt. «Ich hoffe, mir bleibt Zeit für einen Spaziergang am See», sagte sie lässig.

Mit dem Film «Kill Bill» wurde sie 2003 zur Frauen­ikone. Solche gab es schon lange vor ihr, meinte Thurman und schwärmte von Marlene Dietrich (1901–1992) und Lauren Bacall (1924–2014): «Die haben zum Frühstück Nägel gegessen.» Was sie selbst wohl morgens auf dem Teller hat? An Smalltalk war die Schauspielerin an der gestrigen IWC-Gala nicht interessiert. Um so herzlicher überreichte sie den Filmmaker Award zur Förderung von Schweizer Filmprojekten.