Hexenschuss legt Mimi Jäger flach :  «Es fühlt sich an wie Messerstiche»

Letzten Mittwoch wurde die Freestyle-Schönheit Mirjam «Mimi» Jäger 34 Jahre alt. Doch anstatt zu feiern, erlebte sie einen Geburtstag, den sie so schnell nicht vergessen wird. «Ich wachte um fünf Uhr morgens mit einem Hexenschuss auf. Die Schmerzen waren extrem stark. Sie fühlten sich an, als würde jemand mit einem Messer in meinen Rücken stechen», erzählt sie.

Im Spital konnte man ihr nicht helfen

Ihr Verlobter und Ex-Bachelor Rafael «Rafa» Beutl (30) fuhr sie notfallmässig ins Spital. «Helfen konnte man mir da leider nicht, da man mich während der Schwangerschaft nicht röntgen darf», so Mimi, die im sechsten Monat ist. So kann sie nur vermuten, weshalb die Schmerzen «wie aus dem Nichts» gekommen sind: «Mein unterer Rücken ist durch die Pistenschläge während meiner Profi-Sportlerzeit und die aktuelle Schwangerschaft einfach überstrapaziert.»

Nun muss sie liegen und wegen der Schwangerschaft auch auf Schmerzmittel verzichten. «Gott sei Dank ist mein Baby kerngesund.» Sie sei froh, dass sie von Rafa liebevoll umsorgt wird. «Meine Situation schweisst uns sehr zusammen.»