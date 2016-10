Gotthard CD: Für die neue Platte wird Schulzimmer zum Tonstudio

Dreissig Jahre lang war Leo Leoni (50) in keinem Schulzimmer mehr. Aus gutem Grund: «Zu meiner Zeit waren die Schulstuben stier, übel riechend und demotivierend», erinnert sich der Gitarrist der Tessiner Hardrock-Band Gotthard.

Schulchor für das neue Album

Umso überraschter war Leoni, als er mit Sänger Nic Maeder (45) ein Schulzimmer der amerikanischen Schule in Lugano TI besuchte. Die beiden wollten den Gesang des Schulchors für einen Song auf dem neuen Gotthard-Album aufnehmen: «Was ich sah, machte mir grosse Freude», schwärmt Leoni. «Es war alles vorhanden: verschiedenste Musikinstrumente, viele technische Geräte und eine vielfältige CD-Sammlung – einfach perfekt, um die Kids fürs Musizieren zu motivieren.»

«Wir waren ein wilder Haufen»

Begeistert war auch Maeder, der seine Schulzeit in schöneren Zimmern verbringen durfte als seine Bandkollegen: «Meine Eltern sind mit mir nach Australien ausgewandert, so ging ich längere Zeit auch Down Under zur Schule. Die Zimmer waren dort ähnlich cool eingerichtet.» Er und seine Mitschüler seien nie brav gewesen: «Wir waren ein wilder Haufen.» Dagegen lobt Maeder die Disziplin der 21 Schülerinnen und Schüler in Lugano: «Sie waren mit voller Konzentration dabei.»

Nach dem Schulunterricht wurde das Klassenzimmer in ein Aufnahmestudio verwandelt. Leoni und Maeder hielten die Chorstimmen auf dem Computer fest.

Der Song enthalte eine Friedensbotschaft, sagt Leoni. «Das ist heute zwar nichts Neues, aber die Welt braucht es wirklich.» Mehr will er bis zur CD-Veröffentlichung im Januar nicht verraten.