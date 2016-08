Heimweh-Star singt am Schwingfest in Estavayer-le-Lac FR :  «Wenn ich das Lied singe, kommen mir die Tränen»

Der Luzerner Ricardo Sanz (47) ist ganz aufgeregt! Der Sänger, der mit der Ballade «Rosmarie» zurzeit in aller Munde ist, wird heute Abend bei Tausenden Volksmusikfans für Gänsehaut sorgen. Er tritt mit dem Jodelchor Heimweh am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac FR auf. «Mein Vater wäre sehr stolz auf mich», sagt Sanz. «Leider ist es ihm nicht vergönnt, unseren grossen Auftritt mitzuerleben.»

Ricardos Vater Eugenio starb im Dezember mit 77 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Er war mehr als ein halbes Jahrhundert mit Ricardos Mutter Angeles (73) verheiratet. «Und um genau eine solche lebenslange Liebe geht es in unserem Lied», sagt Ricardo Sanz. «Rosmarie» handelt von einem Paar, das jahrzehntelang zusammen durchs Leben geht. Am Ende muss der Mann von seiner sterbenden Frau Abschied nehmen. «Wenn ich das Lied singe, kommen mir immer noch die Tränen», sagt Sanz. In Gedanken sei er jeweils bei seinen Eltern.

Mit «Rosmarie» schafften die elf urchigen Jodler, Bässe und Tenöre von Heimweh den Überraschungs-Hit des Jahres. Auch die anderen Lieder über Familie, Liebe und Heimat auf der neuen Heimweh-CD zielen den Zuhörern direkt ins Herz.