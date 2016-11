Hanspeter Danusers Sohn Lennart feiert Geburtstag :  Zwei Kerzli für Munggi Punggi

Der Kleine ist wie der Grosse. Lennart, Sohn von Hans Peter Danuser (69), spielt schon im zarten Alter von zwei Jahren am liebsten auf dem Alphorn.

«Im Sommer feierten wir 25 Jahre Alphorn Ensemble En­giadina in St.Moritz. Lennart schnappte sich mein Horn, auf dem er schon zwei Töne herausbringt», so der Ex-Tourismus-Direktor von St. Moritz GR. «Als mein Einsatz gefragt war, wollte er es nicht mehr hergeben.»



Dass Lennart, den Danuser zärtlich Munggi Punggi nennt, das Brauchtum liebt, sei ihm und Gattin Amelie-Claire von Platen (39) sehr wichtig: «Es gehört zu unseren Wurzeln und ist heute so aktuell wie vor 50 Jahren. Das ist das Schöne an Tradition.» Ihn selber hat das Alphorn ins Spital gebracht: «Letzte Woche habe ich zu stark eingeblasen. Mein Zwerchfell drückte auf eine Bandscheibe, die ich operieren lassen musste.» Inzwischen kann Danuser wieder lachen und feiert mit den Sohnemann.