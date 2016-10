Guido Fluri zeigt sein neues Glück :  Im Liebes-Hoch!

Guido Fluri (50) schwärmt von seiner neuen Freundin Tânia Simão (39): «Ich hätte nie gedacht, dass ich mich nochmals so verlieben würde!» Wunderschön sei sie, und so warmherzig!

Für den Unternehmer und Inhaber der Miss-Schweiz-Marke war es ein turbulentes Jahr: Mit der von ihm initiierten Wiedergutmachungsinitiative für Verdingkinder konnte er einen Sieg feiern. Im Frühling aber musste er wegen eines Hirntumors unters Messer. Gleichzeitig ging nach 17 Jahren seine Ehe in die Brüche: «Das hat mich enorm mitgenommen», so der dreifache Vater.

Umso mehr geniesst er nun die Zeit mit Tânia, die er vor zwei Monaten kennen gelernt hat: «Wir haben die gleichen Werte. Und wir hatten beide vorher nicht viele Beziehungen.»

Tânia war bereits mit Guido Fluri und seinen Kindern in den Ferien. «Sie ist nicht der Typ Frau, der sich von einem vermögenden Mann aushalten lässt», betont er. «Tânia hat ihren eigenen Weg gemacht.»

Die Portugiesin kam vor 16 Jahren in die Schweiz, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Sie studierte in St. Gallen, bis zum Doktortitel in Wirtschaft. «Wo ich herkomme, ist es klar, dass auch die Frau arbeitet», so die Marketingchefin.

Kann Fluri sich bereits vorstellen, ein zweites Mal zu heiraten? «Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen», antwortet er lachend. «Aber, ja, Kinder sind nicht ausgeschlossen.»