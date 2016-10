Gülshas Anti-Falten-Creme-Unfall: «Sah aus wie ein verbrannter Koala»

Huch, leidet Gülsha Adilji (30) etwa an einer Augenkrankheit? Die Ex-Joiz-Moderatorin filmte sich am Sonntagmittag mit leuchtend roten Augen und stellte das Video ins Netz. Was ist passiert? «Ich habe eine Anti-Falten-Creme zu dick aufgetragen», erzählt die Zürcherin gegenüber BLICK. «Es war so dick wie eine Maske, darum kriegte ich einen Ausschlag.»

Zwar habe sie das 14-Franken-Produkt nicht das erste Mal ausprobiert, diesmal aber viel zu dick aufgetragen. Morgen feiert die Moderatorin ihren 31. Spürt sie kurz vor ihrem Geburtstag etwa schon das Alter? Gülsha lacht. «Als gelernte Pharma-Assistentin weiss ich, dass man cremen muss, bevor die Falten da sind», sagt sie weise. Auch wenn sie dabei noch lernen muss. Schmerzen habe sie trotz feuerroten Augen aber keine gehabt. «Ich fands eher lustig, auszusehen wie ein Koala mit Sonnenbrand.» (meg)