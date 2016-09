Giovanni Marchese über die Zeugung der Zwillinge :  «Es ging sehr schnell»

Lange üben musste Giovanni «Gio» Marchese (38) nicht. «Es ging sehr schnell und natürlich«, freut er sich über die Schwangerschaft seiner Frau Christa Rigozzi (33). Die Miss Schweiz 2006 erwartet im Januar Zwillinge. Da es in der Familie der blonden Moderatorin bereits Zwillinge gibt, hätten sie damit gerechnet, dass auch sie welche erwarten könnten. Er freue sich riesig auf das doppelte Glück, schwärmt Giovanni: «Jetzt werde ich Roger Federer wohl um ein paar Tipps bitten müssen.»

«Wir waren ganz aufgeregt!»

Der werdende Vater erinnert sich ganz genau an den Moment, als ihm Christa offenbarte, dass sie schwanger ist: Es war an einem Sonntag, Christa kam soeben von einer Moderation nach Hause. «Sie rief ganz aufgeregt und winkte mit dem positiven Test«, so Giavanni glücklich. «Wir waren ganz aufgeregt!» Um sicher zu gehen fuhr er in die einzige auch am Sonntag geöffnete Apotheke in der Umgebung, um einen zweiten Test zu kaufen. «Vor lauter Freude habe ich mit der Apothekerin ein Selfie gemacht, als Erinnerung für Christa.»

Giovanni und Christa sind seit sechs Jahren verheiratet, kennengelernt haben sie sich bereits als Teenager. Vor drei Jahren bauten sie in Monte Carasso TI eine Traumvilla. Schon damals wusste Christa, dass hier ihre Kinder aufwachsen sollten. Und dass nicht erst, wenn sie 40 Jahre alt sei, erklärt sie lachend. Am Zimmer einrichten seien sie noch nicht, sagt Giovanni: «Wir wissen noch nicht, ob es Mädchen oder Buben sind - oder vielleicht sogar eines von beiden.»

«Ich möchte hundertprozentig da sein können»

Ob und wie lange Christa eine Baby-Pause einlegen wird, lässt das Paar noch offen: «Das entscheiden wir erst nach der Geburt», sagt Giovanni. «Ich werde sie auf jeden Fall mit allen Kräften unterstützen, wenn sie wieder arbeiten gehen will. So wie ich Christa kenne, macht sie keine lange Pause.» Dies sei auch der Hauptgrund dafür, weshalb er sich vor kurzem als Innendekorateur selbständig gemacht habe. «Ich möchte hundertprozentig da sein können für meine kleinen Lieblinge."