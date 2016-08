Gesundheits-Schock bei Polo Hofer (71) :  «Ich habe Lungenkrebs!»

Seit Monaten sorgt sich die Schweiz um den Gesundheitszustand von Polo Hofer (71) – nun verrät die Mundartrocklegende im Interview mit Tele Bärn: «Seit neuerer Zeit habe ich einen Onkologen – weil ich Lungenkrebs habe.» Nun verbringt der «Alperose»-Sänger die meiste Zeit zuhause in Oberhofen BE und muss aufs Rock’n’Roll-Leben verzichten. Sechs bis sieben Tabletten nimmt Hofer täglich gegen den Lungenkrebs und alle drei Wochen geht er in die Chemotherapie. «Es wird nicht mehr heilen, aber es wird stoppen. Ganz weg geht es aber nicht mehr», sagt er zu «Talk täglich»-Moderator Matthias Mast (54).

Kurz nach seinem Auftritt am 1. Januar in Interlaken BE mit Hanery Amman (63) – der Pianist leidet selbst seit Jahren an Lungenkrebs – habe Polo Hofer gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Nach ersten Untersuchungen fanden die Ärzte dann heraus, dass er Wasser auf der Lunge habe. Darauf nahm die Krankheitsgeschichte ihren Lauf.

«Mit meiner Sterblichkeit habe ich mich schon lange abgefunden»

Die Hiobsbotschaft Lungenkrebs habe ihn nicht schockiert. «Mit meiner Sterblichkeit habe ich mich schon lange abgefunden», so Hofer. Er deutet an, dass auch Sterbehilfe eine Option für ihn sei. Mit dem Thema Suizid beschäftige er sich seit Jahren – sowohl in seinen Songs wie auch philosophisch. «Und schliesslich», sagt Polo in seiner unvergleichbar verschmitzten Art, «habe ich schlussendlich sogar eine Frau geheiratet, die ein Bestattungsunternehmen führt.» Gattin Alice (54) betreibt in Oberhofen ein Sargatelier.

In den letzten Wochen hatte Polo Hofer alle öffentlichen Auftritte abgesagt und auch zur Vernissage seiner Ausstellung «Saitensprünge – Wenn Musiker malen» am vergangenen Freitag im Berner Kornhausforum konnte er nicht persönlich erscheinen. Damals schickte er eine Videobotschaft an die Gäste mit den Worten: «Ich wäre so gerne dabei gewesen. Aber ich bin schlecht zu Fuss und kränkle ein bisschen.» Nun wünscht die ganze Schweiz dem Mundart-Star gute Besserung!

