Frieda Hodels Walliser Fabio gefällt die Fernbeziehung :  «Zusammenziehen ist noch kein Thema»

Sie tun gemeinsam Gutes - und sehen dabei blendend aus! Ex-Bachelorette Frieda Hodel (33) und ihr Schatz Fabio Zerzuben (34) haben am Samstag beim schweisstreibenden Spendenlauf «Bärgüf» in Stalden VS von Krebs geschwächte Patienten im Rollstuhl auf die Moosalp geschoben. Dank den 474 Teilnehmern kamen über 575'000 Franken für Forschung und Prävention zusammen. Ein Engagement, das dem Walliser Tourismus-Experten besonders am Herzen liegt. «Ich habe vor einem Jahr meinen Cousin an den Krebs verloren», sagt er traurig.

«Sie ist ein wunderbarer Mensch»

Die Unterstützung seiner schönen Frieda bedeutet ihm viel. «Sie ist eine Sportskanone, ein wunderbarer Mensch und hat das Herz am richtigen Fleck», sagt er verliebt. Dennoch kriegt Fabio seine Liebste nicht oft zu sehen. Das Paar, das sich vergangenen Silverster in Zermatt kennenlernte und diesen Mai sein Liebes-Outing hatte, führt eine Fernbeziehung zwischen Zürich und Visp VS. «Wir besuchen uns abwechslungsweise zu Hause», erklärt Fabio. «Aber zusammenziehen ist im Moment noch kein Thema.» Einen Funken Hoffnung auf ein gemeinsames Leben im Wallis gibt es für ihn aber schon: Frieda fühlt sich bei ihm pudelwohl: «Walliserdeutsch ist der schönste Dialekt».