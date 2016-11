Frieda Hodel plant den nächsten Schritt mit ihrem Schatz «Wir wollen zusammenziehen»

Frieda Hodel hat mit Fabio Zerzuben das grosse Glück gefunden. Der einzige Wermutstropfen: Die Ex-Bachelorette lebt in Zürich, der Car-Unternehmer in Visp VS. Die Fernbeziehung könnte bald ein Ende haben – ein gutes!